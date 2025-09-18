Dait, rendicontazione delle spese elettorali relative all’anno 2025

Finanza locale 18 Settembre 2025, di redazione

Comunicato Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 17 settembre 2025

Si fa seguito al comunicato del 3 settembre 2025, con il quale si comunicava l’attivazione della funzione di Rendicontazione delle spese elettorali sostenute in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025, contenuta nell’applicazione denominata “Finanza Locale” all’interno del portale “ DAIT Servizi”, disponibile sia per tutti i comuni che per le Prefetture-UTG.

Da una verifica effettuata sui dati inseriti all’interno della citata applicazione, si rileva che alla data del presente comunicato sono ancora numerosi gli enti che non hanno ancora avviato la procedura di rendicontazione delle spese elettorali.

Per la presentazione della rendicontazione gli enti devono preliminarmente chiedere le credenziali di accesso all’applicativo “Finanza Locale” sulla piattaforma DAITWEB agli amministratori delle utenze della Prefettura di riferimento, in quanto le stesse sono diverse dalle altre, in particolar modo da quelle elettorali.

Per il buon fine della procedura si segnala agli enti che, al termine dell’inserimento dei dati, il rendiconto va CHIUSO e poi INVIATO IN PREFETTURA, sempre tramite procedura, per il successivo controllo. La sola chiusura NON equivale ad Invio, con la conseguenza che il rendiconto risulterebbe non presentato e l’ente, pertanto, considerato inadempiente all’obbligo di presentazione dello stesso.

Per problematiche legate esclusivamente al nuovo applicativo, è possibile inviare una richiesta di supporto alla mail dedicata:  rendicontielettorali.fl@interno.it.

Comunicato Dait del 17 settembre 2025

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica