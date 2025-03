Il Direttore Generale di ACN, Bruno Frattasi, parteciperà con un keynote speech alla conferenza “Cybersecurity e NIS 2: Nuove sfide per la protezione digitale”, evento che inaugura il ciclo di seminari DigitTalks, nato da un progetto promosso dal centro di ricerca BAFFI dell’Università Bocconi e guidato dal Prof. Oreste Pollicino.

L’evento, che avrà luogo il 21 marzo presso la sede della Bocconi, affronterà le implicazioni della Direttiva NIS 2 nel contesto della sicurezza informatica e vedrà il coinvolgimento di esperti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e industriale. L’iniziativa, a cui parteciperanno Alessandro Manfredini (A2A), Luigi Martino (Università di Bologna), Greta Nasi (Università Bocconi) e Walter Renna (Vodafone-Fastweb), sarà moderata da Roberto Sommella (Milano Finanza), tratterà anche delle nuove sfide per la protezione digitale e si concluderà con le osservazioni del Prof. Pollicino.

Il ciclo di seminari DigiTalks ha l’ambizione di promuovere un dialogo interdisciplinare tra economia, diritto costituzionale e trasformazioni digitali, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali nell’era dell’intelligenza artificiale, oltre che alle sfide emergenti e le opportunità legate alla cybersecurity. L’obiettivo è quello di creare un focus group permanente che guardi alla interazione tra il regime della cybersecurity e quello dell’intelligenza artificiale.

Il ciclo di seminari DigiTalks nasce come un’iniziativa di alto profilo accademico e istituzionale da parte del centro di ricerca BAFFI nell’ambito del progetto DigCon (Digital Constitutionalism: Rights, Remedies and Policy in the Algorithmic Society), finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza (FIS21), in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Consulta il Programma Cybersecurity, NIS 2 e Intelligenza artificiale: al via il ciclo di seminari DigiTalks: apre un link esterno

Fonte: ACN