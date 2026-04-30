Corte costituzionale: illegittima la legge Toscana sui mutamenti di destinazione d’uso degli immobili

AGEL 30 Aprile 2026, di Redazione

La Consulta boccia la legge regionale toscana sugli oneri di urbanizzazione e sui mutamenti di destinazione d’uso degli immobili: la normativa viola i principi fondamentali fissati dallo Stato in materia di governo del territorio, ampliando indebitamente il ruolo dei Comuni e introducendo oneri non previsti dalla disciplina nazionale.

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 depositata il 30 aprile 2026, ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 51 del 2025 in materia di mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, ritenendole in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale sul governo del territorio e sugli oneri di urbanizzazione.

La decisione accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva contestato vari profili della disciplina regionale per violazione dell’articolo 117 della Costituzione, sia in relazione alle competenze esclusive dello Stato, sia rispetto ai principi fondamentali fissati dal Testo unico dell’edilizia, come modificato dal decreto “Salva Casa”.

Secondo la Corte, è illegittima la previsione che, nei casi di mutamento di destinazione d’uso verticale, impone il pagamento anche degli oneri di urbanizzazione primaria, in contrasto con la normativa statale che prevede esclusivamente quelli di urbanizzazione secondaria, in un’ottica di semplificazione degli interventi sugli immobili già urbanizzati.

È stata inoltre censurata la disposizione che attribuiva ai Comuni un potere troppo ampio nella pianificazione urbanistica, consentendo non solo di fissare condizioni ma anche vere e proprie limitazioni ai cambi di destinazione d’uso, ampliando indebitamente il margine di intervento rispetto al quadro normativo statale.

Infine, la Corte ha dichiarato illegittima anche la disciplina transitoria regionale, che subordinava l’applicazione delle norme statali all’adozione di varianti urbanistiche comunali entro due anni, ritenendola incompatibile con il principio di applicazione immediata delle regole fissate a livello nazionale.

Sono state assorbite le ulteriori questioni sollevate relative alla materia dei livelli essenziali delle prestazioni.

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