Pubblicato in Gazzetta il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2025 recante i “Criteri di riparto del contributo economico previsto in favore dei gestori delle identità digitali, in attuazione della Misura 1.4.4 “Dati e interoperabilità” – Missione 1 – Componente 1 del PNRR»”.

Il decreto definisce i criteri di attribuzione ai gestori dell’identità digitale (IdP) accreditati dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), del contributo previsto dall’art. 18-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Le risorse, pari a 40 milioni di euro, di cui al comma 3 dell’art. 18-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 sono trasferite dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) quale soggetto attuatore della misura. Con successiva convenzione stipulata tra DTD ed AgID sono definite le modalità di trasferimento delle risorse, di monitoraggio e di verifica per approvazione del raggiungimento degli obiettivi convenzionali dall’Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub-Investimento 1.4.4 della Missione 1 Componente 1.

Fonte: Gazzetta Ufficiale