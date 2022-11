Contrasto alla povertà educativa: 40 progetti finanziati per scorrimento graduatoria

Sono 40 i progetti risultati idonei e che saranno finanziati nell’ambito della graduatoria allegata al Decreto del Direttore generale n.72/2022 dello scorso 25/2/2022, con riferimento all’Avviso pubblico rivolto al terzo settore per la presentazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa da finanziare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, a seguito dell’assegnazione di risorse Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pari a 10.000.000 (diecimilioni/euro), destinate allo scorrimento dell’Avviso pubblico – e a seguito delle rimodulazioni richieste dall’Agenzia per la coesione territoriale secondo i criteri del PNRR.

Considerate le rinunce formali pervenute, saranno finanziati i progetti fino alla posizione n. 78 della graduatoria approvata con DDG n. 72/2022.

Consulta il Decreto del Direttore generale n. 411/2022 di approvazione dello scorrimento delle graduatorie del Decreto del Direttore generale 72/2022

VAI ALLA PAGINA DEDICATA AL BANDO

Fonte: Agenzia della Coesione