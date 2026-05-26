Consultazione Ue sul “Diritto di rimanere”: al via il confronto per sostenere i territori fragili

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per definire la futura strategia “Diritto di rimanere – la tua regione, il tuo futuro”, un piano pensato per sostenere i territori più esposti al declino demografico, alla riduzione dei servizi essenziali e alla perdita di competitività economica.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche europee di coesione economica, sociale e territoriale e punta a creare condizioni che permettano ai cittadini di continuare a vivere e lavorare nei propri territori, contrastando fenomeni di spopolamento e disuguaglianze tra aree diverse dell’Unione.

Attraverso la consultazione, Bruxelles intende raccogliere contributi da cittadini, enti locali, amministrazioni pubbliche, università, imprese e organizzazioni sociali per individuare strumenti efficaci in grado di rendere più attrattive le regioni maggiormente fragili.

Tra i temi centrali figurano il miglioramento dell’accesso ai servizi pubblici, il rafforzamento delle opportunità di lavoro, lo sviluppo delle infrastrutture fisiche e digitali, il sostegno all’innovazione e l’aumento della qualità della vita nelle aree interessate da difficoltà demografiche e socio-economiche.

La strategia assume un rilievo particolare anche per l’Italia, soprattutto per le aree interne, montane e periferiche che negli ultimi anni hanno registrato una progressiva diminuzione della popolazione residente. I contributi raccolti saranno utilizzati dalla Commissione per definire le prossime iniziative programmatiche e normative legate alla futura strategia europea.

Fonte: Commissione Europea