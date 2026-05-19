Consiglio di Stato: legittimo il provvedimento anche senza comunicazione di avvio se il contenuto è vincolato. Ribadito l’obbligo di subingresso nei titoli per attività di gioco

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 03793/2026 REG.PROV.COLL., resa nel giudizio n. 09856/2025 REG.RIC. e pubblicata il 13/05/2026, ha riaffermato alcuni principi centrali in materia di procedimento amministrativo e titoli abilitativi per l’esercizio di attività di gioco.

Sul piano procedimentale, il Collegio ha ribadito che la violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 non determina l’illegittimità dell’atto quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 21-octies, ossia quando l’amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello adottato. In tale prospettiva, l’omissione partecipativa risulta “neutralizzata” dalla natura vincolata dell’esito finale.

Sotto il profilo sostanziale, la sentenza ribadisce un principio di particolare rilievo nel settore delle autorizzazioni di pubblica sicurezza: i titoli abilitativi per l’esercizio di attività di gioco non si trasferiscono automaticamente in caso di cessione o gestione dell’azienda. Il subentrante è tenuto a presentare apposita istanza di subingresso o voltura, non essendo sufficiente la mera disponibilità dei locali o la pregressa titolarità in capo al dante causa.

Il Consiglio di Stato conferma così la legittimità dell’impostazione secondo cui la continuità dell’attività economica non equivale alla continuità del titolo amministrativo, che resta strettamente personale e soggetto a specifico vaglio dell’autorità competente.

La sentenza n. 03793/2026 REG.PROV.COLL. (ric. n. 09856/2025 REG.RIC.), pubblicata il 13/05/2026, si inserisce nel consolidato orientamento volto a rafforzare, da un lato, l’efficienza dell’azione amministrativa e, dall’altro, la natura non automatica dei titoli autorizzatori in materia di giochi leciti.