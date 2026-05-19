Consiglio di Stato: legittimo il provvedimento anche senza comunicazione di avvio se il contenuto è vincolato. Ribadito l’obbligo di subingresso nei titoli per attività di gioco

Consiglio di Stato: legittimo il provvedimento anche senza comunicazione di avvio se il contenuto è vincolato. Ribadito l’obbligo di subingresso nei titoli per attività di giocoAGEL 19 Maggio 2026
Con la sentenza n. 03793/2026 REG.PROV.COLL. (ric. n. 09856/2025), pubblicata il 13/05/2026, il Consiglio di Stato chiarisce che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto quando, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Ribadito inoltre che le autorizzazioni per l’esercizio di attività di gioco non si trasferiscono automaticamente in caso di cessione o gestione dell’azienda, essendo necessario il subingresso.
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Anci Risponde
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Giovani
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare