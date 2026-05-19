Consiglio di Stato: i servizi opzionali non vanno necessariamente descritti in offerta se già compiutamente disciplinati dalla lex specialis

La Sezione Terza chiarisce che, nelle gare pubbliche, l’operatore non è tenuto a illustrare nel dettaglio prestazioni opzionali già integralmente definite dalla documentazione di gara, dovendosi privilegiare un’interpretazione sostanziale e non formalistica della lex specialis, in linea con i principi del risultato e del favor partecipationis.