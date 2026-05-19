Consiglio di Stato: i servizi opzionali non vanno necessariamente descritti in offerta se già compiutamente disciplinati dalla lex specialis

AGEL 19 Maggio 2026, di Redazione

La Sezione Terza chiarisce che, nelle gare pubbliche, l’operatore non è tenuto a illustrare nel dettaglio prestazioni opzionali già integralmente definite dalla documentazione di gara, dovendosi privilegiare un’interpretazione sostanziale e non formalistica della lex specialis, in linea con i principi del risultato e del favor partecipationis.

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Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 03852/2026 (pubblicata il 15 maggio 2026), ric. n. 09001/2025, interviene sui limiti degli obblighi dichiarativi dell’operatore economico in relazione ai servizi opzionali nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica.

Il Collegio afferma il principio secondo cui, quando una prestazione opzionale è già compiutamente regolata dalla lex specialis quanto a modalità esecutive, tempi e contenuti essenziali, il concorrente non è tenuto a riprodurne la descrizione analitica nell’offerta tecnica o nel piano economico-finanziario. In tali ipotesi, l’eventuale omissione non può essere qualificata come carenza dell’offerta né giustificare l’esclusione, dovendo prevalere una lettura sostanziale degli atti di gara.

La decisione valorizza inoltre l’interpretazione sistematica del disciplinare e del capitolato, sottolineando che l’offerta deve essere coerente con i criteri di valutazione effettivamente previsti e non può essere appesantita da adempimenti descrittivi relativi a elementi non oggetto di specifica valutazione tecnica. Ne deriva che la mancata rappresentazione di un servizio opzionale già regolato dalla stazione appaltante non incide sulla completezza né sulla sostenibilità dell’offerta.

Infine, la sentenza richiama i principi del risultato, della fiducia e del favor partecipationis, che impongono di evitare interpretazioni meramente formalistiche della lex specialis idonee a comprimere ingiustificatamente la partecipazione alle gare e a sacrificare l’interesse pubblico alla selezione del miglior offerente.

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