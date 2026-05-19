Consiglio di Stato: l’annullamento regionale del permesso di costruire richiede sempre la comparazione tra interesse pubblico e affidamento del privato

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza pubblicata il 13 maggio 2026 (n. 03781/2026 REG.PROV.COLL., n. 05087/2024 REG.RIC.), interviene sui limiti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in sede regionale, ribadendo un principio ormai consolidato in materia di autotutela amministrativa.

Secondo il Collegio, anche nell’ipotesi di annullamento regionale del titolo edilizio ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 380/2001, quale forma speciale di autotutela riconducibile all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, non è sufficiente la sola riscontrata illegittimità del provvedimento originario. L’esercizio del potere è legittimo solo se accompagnato dall’individuazione di un interesse pubblico concreto, attuale e specifico alla rimozione dell’atto.

Tale interesse, precisa la sentenza, non può coincidere con la mera esigenza di ripristino della legalità violata, ma deve essere oggetto di una puntuale comparazione con l’interesse del privato alla conservazione del titolo e con l’affidamento maturato nel tempo, specie quando l’intervento amministrativo avvenga a distanza di anni dal rilascio del permesso.

La decisione ribadisce inoltre che la motivazione del provvedimento di annullamento deve dare conto in modo esplicito di tale bilanciamento, pena l’illegittimità dell’atto. L’omessa valutazione comparativa tra interessi pubblici e privati e la mancanza di una motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico comportano, infatti, la violazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa.

Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha ritenuto carente proprio tale apparato motivazionale, rilevando l’assenza di elementi di autoevidenza dell’interesse pubblico e la mancata considerazione dell’affidamento ingenerato nel privato dal lungo tempo trascorso dal rilascio del titolo.

Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e annullato la deliberazione della Giunta regionale del Lazio oggetto di impugnazione.