Concessione di contributi al soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione del Piano banda ultra larga nelle «aree bianche»

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 39 del 17 febbraio 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 21 gennaio 2025, ai sensi degli articoli 8, comma 1-ter, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, e 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), si dispone la concessione di contributi in favore del soggetto attuatore Infratel Italia S.p.a. al fine di consentire il riequilibrio dei piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un’infrastruttura passiva a banda ultra larga localizzata nelle «aree bianche» del territorio nazionale. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto e’ consultabile dalla data del 10 febbraio 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale