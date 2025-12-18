Comuni, dalla Stato-Città via libera al differimento dei bilanci al 28 febbraio 2026

Finanza locale 18 Dicembre 2025, di Redazione

La decisione, richiesta congiuntamente da Anci e Upi, arriva in seguito alla richiesta di proroga arrivate da molti Comuni e Province, motivata dall’incertezza sui contenuti della prossima legge di bilancio, ancora in fase di approvazione, e quindi dalle ricadute che la manovra stessa avrà sui bilanci delle amministrazioni locali

Articoli correlati
Finanza locale

Enti locali, la Cosfel approva 883 assunzioni

Finanza locale

Aggiornati gli indicatori di bilancio degli enti locali: novità su infanzia e asili nido

Finanza locale

Fondo contenziosi, via alle richieste dei comuni per il 2025

Finanza locale

Rendicontazione aperta per le spese delle cartoline ai votanti all’estero

Finanza locale

Aggiornato l’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali

La Conferenza Stato-Città ha dato il via libera al differimento dei bilanci di previsione 2026-2028 al 28 febbraio 2026. La decisione, richiesta congiuntamente da Anci e Upi, arriva in seguito alla richiesta di proroga arrivate da molti Comuni e Province, motivata dall’incertezza sui contenuti della prossima legge di bilancio, ancora in fase di approvazione, e quindi dalle ricadute che la manovra stessa avrà sui bilanci delle amministrazioni locali. Lo slittamento rispetto alla data ordinaria del 31 dicembre 2025 arriva anche per permettere agli enti di valutare in maniera ordinata la complessità degli adempimenti tecnici rispetto alla determinazione e il riparto di due fondi fondamentali, quello di solidarietà comunale e quello sperimentale di riequilibrio.

Fonte: ANCI

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica