Comuni beneficiari del contributo “Piccole Opere”: inserimento CUP sul sistema di monitoraggio ReGiS

Con Comunicato del 25 giugno 2025 avente ad oggetto “Inserimento CUP, sul sistema di monitoraggio ReGiS, inerenti il contributo di cui all’art.1, co. 29 e ss., L. n.160/2019 (c.d. “Piccole opere”)” il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’art.1, co. 29 e ss., L. n.160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che in data 7 giugno 2025 è entrata in vigore la Legge 5 giugno 2025, n.79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n.45, recante misure urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

In particolare in sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis, lettera a), all’art.3 del citato decreto-legge, che ha modificato l’art.1, comma 31-bis della legge 160/2019, prevedendo che:

I comuni beneficiari dei contributi, qualora non vi abbiano provveduto, sono tenuti ad inserire all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 31 luglio 2025.

Le richieste di censimento di un nuovo CUP, sulla piattaforma ReGiS, potranno avvenire attraverso la funzionalità “Richiesta Inserimento Nuovo Progetto”, disponibile all’interno della TILE “Anagrafica Progetto” a partire dal giorno 25 giugno 2025 e fino al 31 luglio 2025.

Nel comunicato integrale le indicazioni operative e gli allegati tecnici utili all’adempimento in oggetto.

Fonte: DAIT