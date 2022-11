Circolare DAIT n.119/2022 in merito ai Manuali di Istruzioni Operative per l’attuazione del PNRR

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) ha diramato la Circolare 23 novembre 2022 n. 119 avente ad oggetto i Manuali di Istruzioni Operative destinati ai Soggetti Attuatori degli interventi compresi all’interno delle Misure M2C4I.2.2., M5C2I.2.1, M5C21.2.2 del PNRR.

Il documento segnala che a seguito della circolare n. 111 del 29 settembre 2022, è stato pubblicato, sul sito della Finanza Locale del Dipartimento, il decreto ministeriale recante l’approvazione dei Manuali di Istruzioni Operative per i Soggetti Attuatori delle Misure: M2C41.2.2.- M5C21.2.1- M5C21.2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con i quali si forniscono le linee guida per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei relativi interventi.

I manuali sono forniti per dare un supporto tecnico-metodologico agli enti locali destinatari dei fondi PNRR per le attività di loro competenza – quali soggetti attuatori – di esecuzione, controllo e rendicontazione delle spese. In essi, sono anche indicati quali dati i predetti enti devono inserire nel sistema Regis, nonché gli atti e i documenti che debbono essere in loro possesso per comprovare il conseguimento di mi/estone e target, e per attestare l’avanzamento procedurale, fisico e finanziario di ciascuna misura del Piano.

I predetti elaborati, inoltre, potranno costituire un utile strumento formativo per i costituendi presidi territoriali, previsti dal Protocollo sottoscritto con la Ragioneria Generale dello Stato (come comunicato con precedente circolare n. 114 del 21 ottobre u.s.), aventi il compito di supportare le Amministrazioni locali titolari di interventi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Dipartimento invita le SS .LL a rappresentare quanto sopra agli enti locali interessati, sensibilizzando i Comuni a osservare le indicazioni contenute nei citati manuali di istruzioni operative.

Fonte: DAIT