CIPESS: strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Riparto finanziario

E’ disponibile in Gazzetta Ufficiale la Delibera 2 agosto 2022 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo sostenibile recante la “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell’art. 58 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021. (Delibera n. 41/2022)”.

La Delibera in ordine al riparto finanziario a valere sulle risorse residue stanziate dall’art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’art. 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pari rispettivamente a 88,6 milioni di euro e a 110 milioni di euro, secondo annualità di legge, prevede quanto segue:

a. 21,6 milioni di euro, ex art. 1, comma 314 della legge 160 del 2019 (annualita’ 2021) in favore delle settantadue aree selezionate nel ciclo 2014-2020, per un importo di 300 mila euro per ciascuna area;

b. 172 milioni di euro, di cui 67 milioni di euro ex art. 1, comma 314 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 105 milioni di euro ex art. 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 in favore di quarantatre nuove Aree interne, per un importo di 4 milioni di euro per ciascuna area;

c. 5 milioni di euro, ex art. 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per attività di Assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo.

La Delibera disciplina la governance e la selezione delle aree di interesse.

Fonte: Gazzetta Ufficiale