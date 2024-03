“CIE già”, la campagna istituzionale per l’utilizzo online della Carta d’Identità Elettronica

La digitalizzazione? C’è già, anzi CIE già. Presentata ieri presso la Sala Monumentale di Largo Chigi, la campagna di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere l’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica (CIE), abilitata dall’app CieID, come strumento per accedere in maniera semplice e sicura ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La campagna, realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e con il Ministero dell’Interno, sarà diffusa a partire dal 19 marzo.

“La Carta d’Identità Elettronica è stata rilasciata a oltre 43 milioni di italiani, con più di 14 mila amministrazioni che offrono la possibilità di accedere con la CIE ai propri servizi digitali. Comuni, scuole, grandi PA Centrali come INPS e Agenzia delle Entrate: sono numeri in costante crescita, anche grazie ai fondi PNRR messi a disposizione del Dipartimento per la trasformazione digitale. Con questa campagna vogliamo, quindi, promuovere l’utilizzo della CIE, l’identità digitale garantita dallo Stato che, attraverso l’app CieID, offre il massimo livello di sicurezza (livello 3) nell’accesso ai servizi online, in linea con quanto richiesto dai Regolamenti europei e con quanto prevede lo sviluppo dell’IT Wallet, il Sistema di portafoglio digitale italiano”, ha sottolineato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica Alessio Butti.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha posto l’accento sul ruolo della comunicazione nel rapporto fra Pubblica Amministrazione e cittadini: “La velocità delle trasformazioni della vita quotidiana digitale e le opportunità che questa offre vanno accompagnate da una comunicazione istituzionale che migliori il rapporto dei cittadini con la tecnologia. Messaggi chiari e comprensibili che possano contribuire ad una coscienza digitale e ad un uso consapevole dei servizi tecnologici”.

“La Carta di Identità Elettronica, un progetto di cui è titolare il Ministero dell’Interno, permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni grazie a sofisticati elementi di sicurezza e anticontraffazione. L’app CieID, attraverso cui si effettua la gestione dell’identità digitale, è stata già scaricata 16 milioni di volte e risultano attivi 4,8 milioni di smartphone e tablet. Il numero di accessi ai servizi on line con la CIE, negli ultimi due anni, è quasi raddoppiato, passando da 18 a 36 milioni. Numeri che raccontano l’efficacia del lavoro del governo Meloni e del Viminale, grazie alla grande attenzione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sulla digitalizzazione dei servizi di cittadinanza, anche attraverso il supporto ai comuni nei processi di dematerializzazione, per dare la possibilità ai cittadini di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione con sempre maggiore facilità e in sicurezza”, ha affermato il sottosegretario all’Interno con delega al Dipartimento affari interni e territoriali – Dait, on. Wanda Ferro.

Protagonisti dello spot televisivo sono Marco Camisani Calzolari e suo figlio che vorrebbe realizzare un’app “super sicura” che aiuti a semplificare la vita di tutti i giorni. Un’app che c’è già, o meglio CIE già: è l’app CieID, che consente di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione in modo rapido, con la Carta d’Identità Elettronica. Una situazione che gioca sulla complicità padre-figlio all’interno di un ambiente familiare e domestico, per evidenziare, con un registro leggero, i vantaggi dell’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica, invitando i cittadini a scaricare l’app CieID per avere un’esperienza d’uso più completa e sicura.

La campagna prevede uno spot televisivo che verrà trasmesso dal 19 al 26 marzo sulle reti televisive RAI, per proseguire su Sky (24 marzo – 6 aprile), su Mediaset (31 marzo – 6 aprile), sulle principali emittenti televisive di ogni Regione, su radio nazionali (Rai, Rtl 102.5 e RDS) e con un’ampia diffusione digital e social.

La Carta d’Identità Elettronica è il documento d’identità fisico e digitale dei cittadini italiani emesso dal Ministero dell’Interno e prodotto dal Poligrafico e Zecca dello Stato che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni.

A seconda del servizio richiesto, i cittadini possono autenticarsi tramite tre livelli di sicurezza:

Livello 1: accesso mediante una coppia di credenziali (username e password);

Livello 2: accesso mediante le credenziali di livello 1 e l’aggiunta di un secondo fattore di autenticazione che certifichi il possesso di un dispositivo (ad esempio, l’utilizzo di un codice temporaneo OTP oppure la scansione di un QR code);

Livello 3: accesso mediante l’utilizzo di lettore o uno smartphone dotato di tecnologia NFC per la lettura della CIE.

Oltre ad abilitare alcune funzionalità della propria Carta d’Identità Elettronica, grazie all’app CieID è possibile accedere ai servizi della PA in maniera veloce e semplice utilizzando tutti i livelli di sicurezza. Per il massimo livello di sicurezza è necessario avere uno smartphone dotato di tecnologia NFC, avvicinando semplicemente la CIE al telefono. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.cartaidentita.interno.gov.it.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale