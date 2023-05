Certificazione per l’anno 2023, del contributo a unioni di comuni e comunità montane per i servizi gestiti in forma associata

Il Decreto 3 maggio 2023 del Ministero dell’Interno dispone in merito all’Approvazione delle modalita’ di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2023, del contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunita’ montane per i servizi gestiti in forma associata, ed in questo senso all’art. 2 prevede che:

E’ approvata la modalita’ di certificazione presente sul sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL., altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina: http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify – relativa alla concessione di un contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunita’ montane per i servizi gestiti in forma associata nell’anno 2023.

Sono legittimati alla richiesta per l’ottenimento del contributo le unioni di comuni e le comunità montane.

Fonte: Gazzetta Ufficiale