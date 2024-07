Pubblicato sul sito del Dipartimento Politiche della Famiglia l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse per lo svolgimento delle attività socio-educative in favore dei minori, da attivare nel periodo 1 giugno-31 dicembre 2024.

Il Dipartimento informa che per i comuni che hanno manifestato interesse nei termini, ma non sono in elenco, sono in corso degli approfondimenti di cui verranno forniti gli aggiornamenti appena disponibili.