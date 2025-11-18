Cento lancia “Reti Sicure”, 3 incontri per gestire la tecnologia e il digitale in famiglia

Scuola 18 Novembre 2025, di Redazione

Il Comune, in collaborazione con le scuole, offre un ciclo di appuntamenti gratuiti rivolti a genitori e studenti per affrontare insieme l'uso di smartphone e servizi online

Il Comune di Cento interviene per supportare le famiglie nella complessa gestione della tecnologia e del mondo digitale. Nell’ambito del progetto “Reti Sicure”, promosso in collaborazione con i partner e le scuole del territorio, è stata organizzata una serie di 3 incontri pubblici aperti a famiglie, genitori e studenti.

L’obiettivo è fornire strumenti pratici per esplorare insieme il digitale e individuare soluzioni per gestirlo con maggiore serenità e sicurezza all’interno del nucleo familiare; lo spazio di confronto è curato da Open Group.

Gli incontri si terranno presso la scuola secondaria dell’IC ‘Giovanni Pascoli’ di Cento, dalle 17:30 alle 19:30, secondo il calendario tematico:

DataTitolo Tematica
26 novembre “Io, gli altri e il digitale”La percezione di sé e le relazioni online.
14 gennaio 2026“Hey: cosa guardi?”L’uso consapevole dei contenuti e la navigazione in rete.
4 marzo 2026“Lo facciamo insieme?”La co-creazione e la condivisione delle attività digitali in famiglia.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite il modulo online, accessibile tramite QR Code presente sulla locandina dell’evento o al link fornito dal Comune.

Fonte: comune di Cento

