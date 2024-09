CDP: Maritime Ventures, al via il progetto per l’innovazione delle filiere nautica e logistico-portuale

CDP Venture Capital è capofila di un ambizioso progetto di venture building interamente dedicato alla transizione digitale delle PMI italiane che operano nelle filiere nautica e logistico-portuale. Attraverso il Fondo Boost Innovation, CDP Venture Capital – di intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – ha favorito, la costituzione di una Società di scopo dedicata alla costruzione e al lancio di nuove iniziative imprenditoriali che svilupperanno prodotti o servizi per la digitalizzazione e l’innovazione delle PMI che operano nelle filiere nautica e logistico-portuale.

Con un investimento di 8,7 mln. l’obiettivo del progetto “Venture Builder di Filiera Nautica e Logistico -Portuale” è di creare 10 nuove imprese nei prossimi 3 anni che saranno oggetto di successivi investimenti in equity da parte del Fondo Boost Innovation di CDP Venture Capital (il fondo di corporate venture building della SGR) per un ammontare di 30 mln. di euro, che potranno generare un effetto di addizionalità sul mercato che porterà gli investimenti complessivi a 70 milioni. Le nuove imprese generate potranno contribuire a colmare i gap di processo e tecnologici delle PMI che sviluppano componentistica e servizi nei settori della cantieristica navale, della nautica da diporto, della croceristica e della logistica portuale.

Hanno aderito al progetto di venture building, in qualità di investitori, Bridgemaker – venture builder tedesco – Cariplo Factory – uno dei più rilevanti hub di open innovation in Italia – che opereranno in joint venture come venture builder partner gestendo la costruzione delle nuove iniziative, Fincantieri, leader mondiale nella cantieristica navale, PSA Italy che in Italia ha 3 terminal container e rappresenta il 25% dell’import-export del paese, Gruppo Intesa Sanpaolo, la più grande banca italiana e una delle prime in Europa, attraverso il Fondo Sei, Sviluppo ecosistemi innovativi di Neva Sgr, la società di venture capital del Gruppo, Fondazione Compagnia di San Paolo che sostiene lo sviluppo del territorio genovese e ligure e Friulia, Finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, a supporto dello sviluppo del territorio regionale. Il Gruppo Intesa Sanpaolo contribuirà anche attraverso la consulenza di Intesa Sanpaolo Innovation Center, società dedicata alla promozione e allo sviluppo dell’innovazione – che controlla Neva Sgr – e supporterà l’interazione tra la gestione del progetto e l’ecosistema delle PMI appartenenti alle filiere produttive coinvolte.

Aderiscono, inoltre, i Partner Istituzionali il Comune di Genova, che ospiterà la sede operativa genovese della Società presso gli spazi del Genova Blue District, la Regione Friuli-Venezia Giulia che ospiterà la sede operativa triestina della Società presso i propri spazi, e Confindustria Genova. Il programma del Venture Builder di Filiera Nautica e Logistico-Portuale opererà nelle 2 sedi permanenti di Trieste e Genova.

Fonte: CDP Venture Capital