Catania: GreenMindAI, l’hackathon che accende il futuro della città

Dal 27 al 29 maggio 2025, il Palazzo della Cultura di Catania ospiterà GreenMindAI Catania Hackathon, evento unico in Italia per gli enti locali, la 1° competizione nazionale di innovazione digitale promossa da un Comune, che pone l’Intelligenza Artificiale al centro della trasformazione urbana sostenibile.

L’iniziativa, guidata dalla Direzione Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica del Comune di Catania e organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, coinvolgerà studenti, ricercatori, esperti del digitale. I partecipanti lavoreranno fianco a fianco per sviluppare soluzioni software e hardware capaci di affrontare sfide concrete delle città contemporanee.

Le aree tematiche dell’ hackathon toccheranno questioni centrali per il futuro urbano: la riduzione delle emissioni di CO₂ attraverso l’ottimizzazione della mobilità, sistemi predittivi per la gestione intelligente dei rifiuti e la prevenzione dell’abbandono illegale, soluzioni per il risparmio idrico ed energetico, e tecnologie per il monitoraggio e la cura del verde urbano. Particolare rilievo sarà dato a una sfida legata al territorio: la gestione della cenere vulcanica dell’Etna, un problema che diventa occasione per sviluppare strumenti innovativi di contenimento, raccolta e valorizzazione.

Fondamentale sarà il ruolo dell’Università di Catania, che metterà a disposizione competenze multidisciplinari e un network di docenti e ricercatori che parteciperanno attivamente come mentor.

“GreenMindAI rappresenta una svolta culturale prima che tecnologica, di cui siamo precursori. È la prova che anche le istituzioni pubbliche possono guidare l’innovazione, aprendo la strada a un uso strategico e responsabile dell’intelligenza artificiale per risolvere problemi reali,” ha dichiarato il Sindaco di Catania, Enrico Trantino.

Parallelamente, è stata aperta una manifestazione di interesse per coinvolgere sponsor e partner che vogliano sostenere l’iniziativa, contribuendo alla realizzazione dei progetti più promettenti. Partecipare significa entrare in contatto con giovani talenti e professionisti del settore tech, promuovendo al contempo un’immagine aziendale attenta alla sostenibilità e all’innovazione. Maggiori informazioni e adesioni su: https://hackathon.comune.catania.it

Fonte: comune di Catania