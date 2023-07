Castelnuovo Rangone: nasce un hub per la trasformazione digitale

A Castelnuovo Rangone nasce ufficialmente Castelnuovo Placemaking Hub, una piattaforma per la trasformazione digitale che, presso i locali ex CNA, permetterà di sviluppare competenze digitali e capacità imprenditoriali garantendo una ricaduta positiva sul territorio, il Comune investe 300mila euro per rendere il territorio sempre più attrattivo per coltivare talenti e soddisfare i bisogni formativi dei giovani.

Il progetto intende rispondere alla domanda di personale qualificato da parte delle imprese, ma anche alle necessità educative dei giovani che, all’interno del Castelnuovo Placemaking Hub potranno trovare una serie di possibilità formative complementari alla formazione scolastica per acquisire competenze digitali richieste dal mondo del lavoro.

Tra i servizi offerti dal nuovo hub vi sono percorsi di educazione alla robotica, offerte formative in ambito STEAM, corsi di formazione sulle competenze imprenditoriali, percorsi per l’apprendimento del coding e dei fondamentali di digital marketing.

L’hub prevede inoltre una serie di postazioni di coworking per studenti universitari e residenti che desiderano lavorare in remoto e uno sportello di facilitazione digitale per fornire assistenza e supporto nell’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione promuovendo comportamenti online consapevoli e sarà anche dotato di uno sportello di facilitazione digitale, che offrirà assistenza e supporto nell’accesso ai servizi digitali della Pubblica amministrazione e promuoverà comportamenti online consapevoli, come la sicurezza dei dati e la privacy.

Fonte: comune di Castelnuovo Rangone