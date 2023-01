Cagliari, riapre lo Sportello di supporto all’utilizzo dei servizi digitali per i cittadini

E’ stato inaugurato lo Sportello di supporto all’utilizzo dei servizi digitali per i cittadini costituito da 10 tecnici del Servizio civile digitale distribuiti tra lo Sportello SPID presso la MEM in via Mameli 164 e la Municipalità di Pirri di via Riva Villasanta 35.

Gli orari di apertura degli Sportelli sono dalle 9 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, il personale è stato formato per supportare i cittadini all’utilizzo dei servizi digitali online:

attivazione dello SPID, fondamentale per dialogare con i portali della pubblica amministrazione e per ottenere certificati online;

utilizzo dei servizi online messi a disposizione dal Comune e dalle altre pubbliche amministrazioni;

supporto per la prenotazione degli appuntamenti per la Carta di Identità Elettronica;

uso della PEC ed eventuale supporto per attivazione-acquisto;

uso della Tessera sanitaria come sistema CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e firma digitale.

Tra i destinatari dello Sportello sono previsti dai pensionati che potranno accedere con SPID ai servizi dell’INPS, alle persone che devono fare un’iscrizione online per partecipare a un concorso o a un bando, a chi ha bisogno di supporto per effettuare un pagamento con pagoPA, accedere alla dichiarazione 730 e riconoscere ed evitare i tentativi di frode che arrivano via email.

Oltre allo Sportello sarà messo a disposizione un Call center per ricevere informazioni, il supporto è garantito previo appuntamento da concordare allo 070.6778000, dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì. Per agevolare il servizio di registrazione dello SPID, bisogna munirsi dei documenti necessari:

indirizzo email personale, configurato sullo smartphone;

numero di cellulare;

documento di identità in corso di validità;

documento per il riconoscimento digitale a scelta tra tessera sanitaria attivata in farmacia e con il PIN cartaceo rilasciato in fase di attivazione;

carta di Identità Elettronica con il PIN completo di 8 cifre consegnato in fase di rilascio della carta.

Fonte: Comune di Cagliari