Cagliari: Laboratorio digitale “Le parole per il benessere”

Comunicazione 10 Settembre 2025, di Redazione

Una serie di iniziative finalizzate a un uso responsabile dello smartphone e a una migliore gestione dell’uso delle connessioni internet

I 4 appuntamenti del laboratorio digitale “Le parole per il benessere” si prefiggono di guidare gli studenti nell’esplorazione del ruolo che il linguaggio riveste nelle interazioni digitali, per un uso rispettoso delle parole online.

Il laboratorio è parte del programma Consapevoli Inter Connessioni (CIC), una serie di iniziative finalizzate a unuso responsabile dello smartphone e a una migliore gestione dell’uso delle connessioni internet, al rafforzamento delle competenze emotive e di comunicazione interpersonale, all’aumento della consapevolezza in relazione ai fenomeni di FOMO, Phubbing e gambling patologico.

A seguire i moduli della durata di 2 ore, a cui si aggiungono 5 ore di attività auto-organizzate, da svolgersi da soli o in piccoli gruppi, che devono essere completate entro la data prevista per il modulo successivo. Le attività devono svolgersi su Microsoft Teams e gli orari e i link delle riunioni devono essere comunicati al docente, che supervisionerà il lavoro e fornirà i feedback, le 5 ore di attività possono essere suddivise anche in più riunioni.

Modulo 1 – “Parole che costruiscono”

Modulo 2 – “Comunicazione e relazioni”

Modulo 3 – “Comunicazione sociale, etica e trasformazione”

Modulo 4 – “Restituire, riflettere, agire”

Fonte: comune di Cagliari

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica