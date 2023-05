Cagliari: Labmet, il laboratorio di innovazione della Città inizia le attività

La Città metropolitana di Cagliari, insieme ai partner coinvolti nel progetto fra cui il Crea UniCa dell’Ateneo cagliaritano, ha dato il via alle attività di Labmet, il laboratorio di innovazione che punta ad uno sviluppo condiviso e consapevole del territorio.

Attraverso una piattaforma digitale, eventi sul territorio e un futuro spazio fisico condiviso con gli stakeholder, la città metropolitana di Cagliari intende incentivare il dialogo attivo tra il cittadino e le istituzioni, ponendo al centro lo sviluppo del territorio attraverso la coprogettazione, il confronto e la creatività di ognuno.

“Vogliamo creare uno spazio di confronto con la cittadinanza e con i portatori di interesse in cui si formi l’immaginazione e la costruzione del futuro del territorio”, ha ribadito il Consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione, Umberto Ticca, che ha seguito in prima persona il Piano strategico metropolitano fin dalle prime fasi della sua ideazione. “L’intento è fare di Labmet l’area di ricerca e sviluppo dell’Amministrazione, un laboratorio aperto da dedicare alle sfide sociali, ambientali e tecnologiche, che dovrà favorire al massimo la partecipazione dei cittadini e la collaborazione civica per trovare soluzioni alle problematiche della Città Metropolitana ma anche dei singoli quartieri”.

Le politiche amministrative si devono basare su una condivisione dei processi garantendo il raggiungimento di obiettivi per coloro che devono beneficiarne, in primis la popolazione residente compresi i 17 Comuni dell’area metropolitana, la filosofia è quella dell’Open Innovation in modo da supportare la Città Metropolitana nella creazione di un ecosistema dell’innovazione.

Fonte: Comune di Cagliari