Firme digitali: Italia a tutta velocità. Oltre 3,4 miliardi di transazioni nel I semestre 2025

Il primo semestre del 2025 ha segnato numeri da record per l’adozione degli strumenti digitali che conferiscono valore legale e sicurezza ai documenti elettronici. Secondo i dati resi noti dall’AgID, si contano oltre 3,4 miliardi di firme digitali generate e più di 2,5 miliardi di marche temporali emesse.

L’analisi dell’Agenzia evidenzia un forte orientamento verso le soluzioni più pratiche e accessibili. I certificati qualificati di firma digitale attivi hanno raggiunto quota 32,7 milioni, e un dato spicca su tutti: quasi l’80% di questi è rappresentato dalla firma remota.

Questa netta preferenza suggerisce come l’utenza stia scegliendo soluzioni che garantiscono la massima agilità e fruibilità da qualsiasi dispositivo, superando l’uso di smart card o token fisici.

Anche i certificati qualificati per i sigilli (uno strumento analogo alla firma digitale ma per le persone giuridiche) mostrano un trend in crescita: i sigilli remoti attivi sono stati 9.402.

Cosa Sono e Perché Contano i Servizi Fiduciari

I servizi fiduciari sono gli strumenti, normati dal Regolamento europeo eIDAS, che rappresentano la base per la sicurezza e la validità legale delle transazioni e dei documenti online.

Essi permettono di:

Identificare e autenticare le persone in modo sicuro sul web.

Firmare elettronicamente documenti e transazioni con integrità e non ripudio .

. Inviare comunicazioni con valore legale (come la PEC).

Conservare dati e documenti in modo sicuro.

Secondo l’AgID, la spinta all’utilizzo, inizialmente accelerata dalla pandemia, non è stata una mera risposta emergenziale. I numeri del 2025 dimostrano che cittadini e imprese stanno consolidando nuove abitudini digitali. Questo non solo rende il sistema economico più efficiente, ma ne aumenta anche la sicurezza complessiva.

Fonte: AgID