Bolzano: l’urbanistica dice addio ai faldoni, 150 anni di storia in digitale

Urbanistica 6 Marzo 2026, di Redazione

Completato il 1° lotto di digitalizzazione: 4,7 mln. di immagini online, ora l'operazione si estende ai documenti storici per azzerare le code agli sportelli

Articoli correlati
Urbanistica

L’Agenzia del Demanio individua nuovi immobili di proprietà dello Stato

Urbanistica

“8 marzo, 3 donne, 3 strade”: Anci patrocina la campagna per una toponomastica più equa

Urbanistica

Maltempo e frana di Niscemi, dal governo oltre 1,2 miliardi per l’emergenza

Urbanistica

Obbligo di ripubblicazione delle varianti al PUG: le regole chiarite dal Consiglio di Stato

Urbanistica

Udine si sdoppia nel mondo virtuale: il “Digital Twin” è la bussola della nuova Smart City

500 metri di carta che “traslocano” dentro un hard disk, non è solo un’operazione di archiviazione, ma una rivoluzione burocratica quella che sta interessando il Comune di Bolzano. Il progetto, guidato dall’Ufficio Gestione del Territorio, punta a trasformare il patrimonio documentale della città in un ecosistema digitale accessibile con pochi clic.

I numeri della rivoluzione

Il primo traguardo è già realtà. Grazie all’adesione alla convenzione Consip SPC Cloud, il Comune ha concluso il 1° lotto di lavori (costato 500 mila euro), digitalizzando le pratiche edilizie dal 1990 al 2019. I numeri restituiscono la mole dell’impresa:

  • 7.844 faldoni processati
  • 66.833 pratiche convertite
  • 4.719.091 immagini generate;
  • 836 GB di dati che sostituiscono 500 m. di carta lineare

Dal 1890 ad oggi, la memoria si fa smart

Ma la sfida non finisce qui. È già partito il 2° lotto, un investimento da 1 milione di euro che coprirà dal 1890 al 1990. In questa fase verranno scansionati 800 metri lineari di documenti, inclusi i fascicoli custoditi nell’archivio storico di via Portici.

L’obiettivo è ambizioso: unificare in un unico database anche i documenti dei vecchi comuni catastali di Bolzano, Gries e Dodiciville, atti fondamentali che ancora oggi costituiscono la base (gli “antecedenti”) per ogni nuovo progetto di ristrutturazione o costruzione.

Il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Stephan Konder, è chiaro sulla visione politica dell’operazione: “Digitalizzare non significa solo trasformare la carta in file, ma cambiare il modo in cui la pubblica amministrazione risponde ai cittadini, snelliamo le procedure e accorciamo i tempi, liberando risorse umane per la progettazione dello sviluppo della città.”

Ma cosa cambia per i cittadini? per i professionisti (architetti, geometri, ingegneri) e per i privati, i vantaggi sono immediati:

  1. stop alle attese: niente prenotazioni per consultare faldoni polverosi allo sportello
  2. valore legale: i file digitali hanno validità giuridica
  3. sicurezza: i documenti originali vengono preservati dal deterioramento fisico

Bolzano esce dall’era dei faldoni per entrare in quella dell’amministrazione 4.0, rendendo la sua storia a portata di mouse.

Fonte: comune di Bolzano

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica