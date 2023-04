Bologna presenta la nuova edizione della patente Smartphone

Il progetto è organizzato dall’Ufficio Giovani dell’Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna per educare ad un uso corretto della rete e dello smartphone, giunto alla 2° edizione, prevede una formazione dedicata alle scuole e, in parallelo, alla cittadinanza attraverso 3 incontri, che si terranno presso le sedi di alcuni quartieri della Città rivolti a insegnanti, genitori, nonni e chiunque svolga un ruolo educativo nella vita dei ragazzi.

Il progetto è costituito da 5 fasi:

La formazione ai docenti degli Istituti che hanno aderito all’iniziativa da parte degli esperti in ambito pedagogico e legale, articolata in 3 incontri di 1h e 30′ La trasmissione dei contenuti dei docenti agli alunni Il conseguimento della Patente Smartphone con il test di autovalutazione, che gli alunni svolgeranno a scuola, supportati dagli operatori dell’Ufficio Giovani e da alcuni formatori della Polizia Locale La restituzione dei contenuti ai genitori e alla cittadinanza dagli stessi esperti che sono intervenuti a scuola, attraverso 3 incontri di formazione pubblici nei quartieri, a seguito dei quali anche gli adulti potranno svolgere il test di autovalutazione per conseguire la Patente La cerimonia finale di consegna della Patente Smartphone ai ragazzi e agli adulti il 28 maggio, in occasione della “Giornata Mondiale del Gioco”

L’iniziativa, ideata in modo da essere svolta in parallelo sia per gli adulti che per i bambini di 4° e 5° della scuola Primaria e delle classi prime della scuola Secondaria di 1° grado, giunge alla 2° edizione con 3 giornate di formazione dalle 20.30 alle 22, presso la sala consiliare del quartiere Savena; le successive giornate sono calendarizzate per maggio presso altri quartieri del Comune. Il percorso termina con un’autovalutazione online delle competenze e, al superamento della prova verrà conseguita la Patente che verrà consegnata il 28 maggio. Per Info: Patente Smartphone

Fonte: Comune di Bologna