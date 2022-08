Bitonto attiva 2 sportelli di facilitazione digitale

Il Comune di Bitonto ha attivato presso la sede del Palazzo di Città nella sede dell’Ufficio di Piano alcuni sportelli di facilitazione digitale destinati ai cittadini, presidiati dai volontari del Servizio Civile Digitale, sono a disposizione della popolazione per la registrazione delle credenziali SPID, l’identità digitale che permette ai cittadini di interagire con la Pubblica Amministrazione, e per il supporto nell’uso della tecnologia come l’accesso e l’uso della piattaforma Puglia Salute o dello sportello telematico per i servizi online del Comune di Bitonto.

Fra i servizi erogati vi è il supporto per la compilazione di domande per ottenere contributi comunali in modalità digitale come il buono libro o caregiver, ma anche per la procedura di scelta e revoca del medico curante, nonché per la richiesta di certificazioni anagrafiche sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Gli sportelli facilitazione digitale sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18: gli accessi avvengono su prenotazione ai tel. 0803716104 per lo sportello Palazzo di Città e 3371050649 per lo sportello all’Ufficio di Piano, quest’ultimo consultabile tramite WhatsApp.

Contestualmente, nella sede del Servizio Demografico, è stata resa operativa una postazione per effettuare la prenotazione dell’appuntamento per il rilascio della CIE, la carta d’identità elettronica, sulla piattaforma dedicata del Ministero dell’Interno: la postazione è attiva dalle 8.30 alle 11.30 dal lunedì al venerdì.