Bergamo: SPID day il 6 maggio

Il 6 maggio, a Bergamo, è SPID Day: il Comune ha deciso di replicare le esperienze di successo che negli scorsi anni portarono centinaia di bergamaschi alle postazioni per attivare l’identità digitale il 6 maggio ben 8 luoghi diversi della città sono stati aperti per erogare gratuitamente SPID agli interessati a ottenerlo.

L’obiettivo è quello di diffondere SPID gratuitamente e il più comodamente possibile tra tutte le fasce d’età della popolazione considerando la crescente utilità dell’identità digitale nell’erogazione e nella richiesta dei servizi della Pubblica Amministrazione.

SPID oggi viene richiesto non solo per accedere ai servizi erogati dal Comune di Bergamo, ma anche per ulteriori servizi pubblici quali il Fascicolo Sanitario, i servizi dell’INPS e Agenzia delle Entrate, la richiesta di Bonus e Contribuiti.

Il provider attraverso cui avverrà l’erogazione di SPID sarà lo stesso di ottobre, Register Italia: “Il più facile, perché non prevede l’utilizzo di una App, ma solo di una username, di una password e un numero di cellulare; dobbiamo diffondere lo SPID. Nato nel 2015 su spinta del Governo, i Comuni, solitamente, non lo possono erogare: noi però abbiamo identificato un anno fa un provider, Register, con il quale abbiamo impostato un servizio per erogare SPID ai cittadini. Per prima cosa abbiamo creato l’identità digitale ai nostri dipendenti, poi li abbiamo formati all’utilizzo. Attualmente in Italia sono diversi milioni i cittadini italiani che ce l’hanno, ma più andiamo avanti e più ci rendiamo conto che è fondamentale per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, nel 2022, a Bergamo, abbiamo erogato 8327 identità SPID”, ha dichiarato l’Assessore all’Innovazione Giacomo Angeloni.

Fonte: comune di Bergamo