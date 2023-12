Bergamo promuove l’alfabetizzazione digitale per gli over 65

Per superare il digital divide dovuto a fattori anagrafici e culturali il Comune di Bergamo promuove percorsi di alfabetizzazione digitale dedicata agli over 65.

I cittadini appartenenti a questa fascia d’età, spesso esclusi dall’accesso alle nuove tecnologie, hanno l’opportunità di frequentare ad alcuni corsi gratuiti che l’Amministrazione propone sul proprio territorio.

Fra i temi che verranno affrontati vi è l’uso dell’identità digitale, SPID o CIEID, come strumento di identificazione per accedere ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni ma anche l’utilizzo del domicilio digitale con la registrazione di una casella PEC per gestire le comunicazioni aventi valore legale da parte della PA.

I corsi hanno come requisito, anche se non obbligatorio, il possesso di uno smartphone, per accedere alla formazione erogata è necessario prenotare contattando l’Amministrazione.

Fonte: comune di Bergamo