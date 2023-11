Bergamo: al via il progetto “Connettiamoci 3.0”

Continua il progetto “Connettiamoci 3.0 : il digitale al servizio del cittadino”, gli ultimi anni hanno dimostrato come l’alfabetizzazione informatica sia essenziale a tutte le età. La tecnologia può essere uno strumento di inclusione e crescita ed è quindi importante sapersi destreggiare tra innovazioni e cambiamenti.

L’incontro con i mezzi tecnologici non è sempre stato facile e immediato, per questo è stato aperto nel 2020 uno sportello, gratuito per la popolazione, con lo scopo di accompagnare chi avesse bisogno di: attivare e successivamente utilizzare lo SPID, aprire la PEC, capire alcune funzioni dello smartphone.

L’assistenza tecnologica è fornita dagli utenti del Day Care di Boccaleone: sono loro al centro di questo progetto, diventando protagonisti attivi del tessuto sociale e volano di benefici per l’intera comunità locale. La persona che soffre di una fragilità mentale diventa portatrice di conoscenza con autonomia decisionale e responsabilità, questo permette di contrastare sia lo stigma che si manifesta a livello sociale nei confronti della malattia mentale, che quello avvertito da chi sente questo marchio impresso sulla propria persona.

E’ possibile prenotare un incontro inviando una mail a connettiamoci@outlook.it o chiamando il n. 3713329118. Dal mese di novembre 2024 il servizio si svolge nella nuova sede concessa dal Comune di Bergamo: la sala civica della Biblioteca Ambiveri.

Fonte: comune di Bergamo