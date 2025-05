Bergamo: AI Pact, il Comune aderisce al progetto di trasformazione digitale

Il Comune di Bergamo ha ufficializzato l’adesione al progetto AI Pact, acronimo per Artificial Intelligence for Public Administrations Connected, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato attraverso le risorse del PNRR.

L’obiettivo è quello di ottenere supporto nel cammino di trasformazione digitale adottando soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale da implementare nei processi della Pubblica Amministrazione, grazie ad una serie di strumenti, servizi e competenze dedicati al miglioramento dell’efficienza.

Il risultato è una semplificazione dei processi interni oggi gestiti manualmente, come la gestione, classificazione, smistamento e protocollazione delle comunicazioni PEC in ingresso.

Fondazione IFEL accompagnerà il Comune di Bergamo nell’individuazione dei fabbisogni specifici dell’Ente con una valutazione circa l’organizzazione interna e il livello di maturità tecnologica.

Fonte: comune di Bergamo