Bari avvia la digitalizzazione della documentazione edilizia

Bari ha avviato formalmente il progetto di digitalizzazione della documentazione edilizia dell’Ente fino a questo momento custodita in archivi cartacei, dislocati fuori dal territorio comunale.

Si tratta di un’iniziativa che, grazie alle risorse del Programma Regionale Puglia 2021-2027, permetterà al Comune di completare la trasformazione digitale dell’archivio con la conseguente semplificazione delle procedure e la diminuzione dei tempi di istruttoria.

Grazie alla nuova modalità i cittadini potranno consultare rapidamente i documenti evitando di recarsi fisicamente negli uffici comunali per effettuare l’accesso agli atti.

Il processo di digitalizzazione sarà esteso anche a tipologie di pratiche non trattate in precedenza, come quelle relative ai condoni o ai fascicoli dell’archivio storico: ogni file sarà indicizzato e fornito di metadati utili alla classificazione.

Fonte: comune di Bari