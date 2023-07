Bard, l’intelligenza artificiale generativa di Google arriva in Italia

La piattaforma software permette di interagire con gli utenti fornendo risposte a quesiti, anche a voce, in modo da essere fruibile da coloro che vorranno interrogare Bard sui vari argomenti generando delle conversazioni che potranno essere conservate in una sorta di cronologia. Bard è inoltre integrato con Google Lens per ottenere maggiori informazioni su foto o produrre testi descrittivi per delle immagini che gli utenti vorranno caricare.

Le potenzialità, come per l’AI concorrente ChatGPT, sono infinite, per questo motivo lo sviluppo dei software di intelligenza artificiale è sotto la lente di ingrandimento dei legislatori nazionali.

La curiosità e l’immaginazione sono le forze alla base della creatività umana, e Bard è stato creato per esplorare la curiosità, potenziare l’immaginazione e permettere alle idee di evolvere, aiutando le persone a dare forma alla creatività, è ora accessibile in molti paesi inclusi il Brasile e l’Europa anche se si continuano a seguire i i Principi sull’IA, a incorporare i feedback degli utenti, e ad adottare misure per proteggere i dati e la privacy delle persone. Di seguito gli ultimi aggiornamenti:

Risposte personalizzate: in arrivo nuovi aggiornamenti per far sì che le risposte di Bard soddisfino meglio le vostre aspettative.

Ascoltare le risposte: a volte sentire qualcosa ad alta voce può aiutare a sviluppare un’idea in modo diverso. Per questo, da oggi è possibile ascoltare le risposte di Bard, sarà utile, in particolare, se volete sapere la pronuncia corretta di una parola o se volete ascoltare una poesia o un racconto. Per ascoltare le risposte è sufficiente scrivere un prompt e selezionare l’icona dell’altoparlante, questa funzionalità è ora disponibile in 40 lingue.

Risposte multiple: potete cambiare il tono e lo stile delle risposte in base a 5 opzioni, semplice, lunga, corta, professionale o informale. Ad esempio, potete chiedere a Bard di aiutarvi a scrivere una scheda informativa e abbreviare la risposta usando il menu a discesa, questa funzionalità è disponibile in inglese e verrà presto estesa ad altre lingue. Per aumentare la produttività, saranno inserite 4 nuove funzionalità di Bard:

Fissare, organizzare e modificare le conversazioni: sappiamo che poter rivedere i prompt è una parte importante delle interazioni con Bard, perciò abbiamo aggiunto nuovi modi per fissare e rinominare le conversazioni. Quando iniziate una conversazione, vedrete le opzioni per fissare, rinominare e riprendere le conversazioni recenti nella barra laterale; ad esempio, se chiedete a Bard di suggerirvi idee per scegliere uno sport all’aperto per l’estate, potrete rivedere i suggerimenti anche in un secondo momento, questa funzionalità è ora disponibile in 40 lingue.

Condividere le risposte: condividere le interazioni con Bard attraverso i link condivisibili sarà più semplice

condividere le interazioni con Bard attraverso i link condivisibili sarà più semplice Esportare linee di codice: l’uso di Bard per le attività di programmazione è una fonte di interesse, per questo è stata aggiunta una nuova funzionalità che permette di esportare codice Python in Replit, oltre che in Google Colab

La prossima volta che vi verrà in mente un’idea provate a rivolgervi a Bard, non solo troverete gli strumenti per dare forma alle idee, ma potreste anche scoprire nuove idee a cui non avevate pensato.

Fonte: Google Italy