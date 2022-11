Bando Sport e Periferie 2022: online il primo elenco dei progetti ammessi a finanziamento

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 dell’AVVISO PUBBLICO: Procedura a sportello per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “FONDO SPORT E PERIFERIE 2022”, è pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, avendo gli stessi raggiunto il valore soglia con l’attribuzione di un punteggio pari o superiore a 55 punti su 100, così come declinato nell’articolo 11 dell’avviso stesso.

Sport e Periferie 2022 – Primo elenco ammessi – 25/11/2022

Fonte: Dipartimento dello Sport