Avviso pubblico povertà educativa nel Mezzogiorno: online l’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, annualità 2023

E’ online il Decreto n.503/23 del 7 agosto 2023, che approva il primo elenco di progetti ammissibili a finanziamento e quelli non ammissibili/esclusi relativo all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore finanziati a valere sulle risorse del PNRR di cui alla Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 – annualità 2023, per un importo pari a 50 M€.

A conclusione dei lavori per la verifica documentale delle prime 214 proposte progettuali, assorbenti le risorse messe a bando, sono risultati ammissibili progetti solo per 40 M€ circa.

Cosi come prescritto dal bando, nel mese di settembre p.v. si procederà con l’analisi degli ulteriori progetti pervenuti, come sempre in ordine cronologico di arrivo, per l’assorbimento dei rimanenti 10 M€.

Per approfondimenti, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata al bando – annualità 2023

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale