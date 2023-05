Avviso pubblico per l’anno 2023 a tutela delle minoranze linguistiche storiche

In GU Serie Generale n. 123 del 27 maggio 2023 si da notizia della pubblicazione dell’ Avviso pubblico destinato alle amministrazioni statali, territoriali e locali per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» – Anno 2023.

A questo proposito si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al seguente link

https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartiz ione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/tutela-delle-minoranze-linguistiche -storiche/2023-avviso-pubblico-per-la-presentazione-dei-progetti

e sul sito del Governo al link https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovven zioni/CriteriModalita/index.html#DARA

e’ pubblicato il testo integrale, con i relativi allegati, dell’avviso pubblico destinato alle amministrazioni statali, territoriali e locali per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» – Anno 2023.

