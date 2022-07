Avviso per il sostegno agli Enti del Terzo Settore impegnati nell’emergenza COVID

A seguito della pubblicazione in data 8 giugno 2022, della graduatoria dei 2.906 Enti del Terzo Settore ammessi ai finanziamenti per un importo totale di risorse da erogare pari a 12,100 Meuro, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, come previsto dal punto 9 dell’Avviso, procederà nei prossimi giorni a trasferire alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto l’importo complessivo di 7,744 Meuro per il successivo pagamento dei contributi alle ODV e APS regionali e alle ONLUS per un totale di 2.073 Enti beneficiari.

Nelle prossime settimane l’Agenzia per la Coesione Territoriale procederà, inoltre, a trasferire alle APS nazionali l’importo complessivo di 4,356 Meuro anche per il successivo pagamento, per il loro tramite, dei contributi alle loro articolazioni territoriali e circoli affiliati, per un totale di 833 Enti destinatari.

Come indicato sempre dal punto 9 dell’Avviso, i pagamenti agli Enti del Terzo Settore ammessi sono subordinati all’accertamento della regolarità fiscale e contributiva degli Enti.

Fonte: Agenzia della Coesione