Avviso Mim anticendio e messa in sicurezza, decreto approvazione graduatorie

Scuola 6 Marzo 2026, di Redazione

Il ministero a breve trasmetterà ai Comuni e Città metropolitane interessati gli accordi di concessione

Articoli correlati
Scuola

La Carta del docente 2025/2026 parte il 9 marzo con novità per tutti gli insegnanti

Scuola

ISTAT: il lungo cammino dell’istruzione, dal 1861 al sogno europeo

Scuola

Edilizia scolastica, Apertura calendario piattaforma monitoraggio e rendicontazione fondi ordinari

Scuola

1,45 milioni contro la povertà educativa: partono i progetti FSC

Scuola

Iscrizioni 2026/2027, boom della filiera 4+2: iscritti quasi raddoppiati. Licei sempre in testa, crescono i Professionali

In riferimento all’avviso pubblico MIM n. 207071 del 26 novembre 2025, relativo all’adeguamento antincendio e  interventi urgenti di messa in sicurezza per interventi PNRR, si informa che sul sito del Ministero è stato pubblicato il decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie (Allegato 1 antincendio e allegato 2 messa in sicurezza) per l’assegnazione di risorse ai Comuni e Città metropolitane, per un importo complessivo pari a 223.507.043,04.
Il ministero dell’Istruzione e del Merito a breve trasmetterà ai Comuni e Città metropolitane interessati gli accordi di concessione.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica