Avviso Mim anticendio e messa in sicurezza, decreto approvazione graduatorie

In riferimento all’avviso pubblico MIM n. 207071 del 26 novembre 2025, relativo all’adeguamento antincendio e interventi urgenti di messa in sicurezza per interventi PNRR, si informa che sul sito del Ministero è stato pubblicato il decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie (Allegato 1 antincendio e allegato 2 messa in sicurezza) per l’assegnazione di risorse ai Comuni e Città metropolitane, per un importo complessivo pari a 223.507.043,04.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito a breve trasmetterà ai Comuni e Città metropolitane interessati gli accordi di concessione.