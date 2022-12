Avviso Infrastrutture Sociali: pubblicata la graduatoria finale

E’ online il Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale che approva la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di Intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità.

L’iniziativa che rientra nella Misura M5C3, Investimento 1.1.1. è destinata ai comuni delle Aree Interne e mira a creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento della qualità dell’offerta, agevolando la soluzione di problemi legati all’esclusione e alla marginalità sociale.

Il Decreto è disponibile per la consultazione nella pagina dedicata all’AVVISO – aggiornamento del 12 dicembre 2022.

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale