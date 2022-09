Avvisi per le Scuole: nuova scadenza per cloud e siti internet

A fine giugno il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato due Avvisi dedicati alle scuole, per favorire da un lato l’aggiornamento dei siti web istituzionali scolastici, attraverso l’adozione di un modello standard, e dall’altro la migrazione al cloud.

In accordo con il Ministero dell’istruzione, la scadenza, prevista per il prossimo 23 settembre, è stata posticipata al 21 ottobre, dando così ulteriore tempo agli istituti scolastici per partecipare.

In totale sono messi a disposizione delle scuole italiane 60 milioni di euro: 40 milioni per supportare gli istituti nell’importante percorso della migrazione al cloud qualificato dei servizi scolastici, mentre altri 20 milioni sono quelli dedicati al miglioramento dell’esperienza dei cittadini nell’utilizzo dei servizi pubblici, nello specifico attraverso l’aggiornamento dei siti web istituzionali scolastici.

Per partecipare agli Avvisi, è possibile accedere con l’identità digitale su PA digitale 2026, accedere all’area riservata e seguire il percorso guidato di candidatura. Gli Avvisi sono aperti fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre il 21 ottobre 2022. Ricordiamo che dall’area riservata di PA digitale 2026 è possibile richiedere assistenza all’Help Desk dedicato.