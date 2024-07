Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato nuovamente l’elenco dei Comuni beneficiari, rettificato nelle relative quote economiche, a causa di un errore materiale e informa i comuni che hanno manifestato interesse nei termini e che non sono indicati in elenco, che sono in corso approfondimenti. Seguiranno aggiornamenti su questo sito non appena disponibili.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia