Attività socioeducative dei Comuni anno 2025: pubblicato elenco provvisorio dei comuni beneficiari

Il Dipartimento per le politiche della famiglia comunica che è disponibile l’elenco provvisorio dei comuni che hanno manifestato l’interesse al finanziamento per le attività socioeducative per l’anno 2025. Tale elenco verrà consolidato alle ore 12 di mercoledì 4 giugno 2025, con la pubblicazione della quota di finanziamento riconosciuta a ciascun comune. Il Dipartimento invita, pertanto, i comuni che hanno provveduto a manifestare nella piattaforma dedicata il proprio interesse di verificare la loro inclusione nel citato elenco. I soli comuni che avessero manifestato l’interesse entro i termini stabiliti e non risultassero inclusi nell’elenco sono invitati a segnalarlo tempestivamente all’indirizzo dipofam.centriestivi@governo.it. Al fine di facilitare le procedure di verifica, si richiede di indicare nell’oggetto della comunicazione “SEGNALAZIONE MANCATA INCLUSIONE ELENCO BENEFICIARI – CENTRI ESTIVI 2025”.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia