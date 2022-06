Assegno unico, aumentato comporto per famiglie c

Con il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73, Articolo 38 cambiano le maggiorazioni destinate ai nuclei familiari con Isee inferiore a 25 mila euro e che hanno diritto all’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU).

La modifica è stata introdotta con l’obiettivo di salvaguardare i nuclei familiari con figli con disabilità e garantire gli importi adeguati dopo l’introduzione del nuovo meccanismo dell’Isee.

Relativamente all’anno 2022, viene quindi annullata la differenziazione degli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) tra figli minorenni e maggiorenni, per il solo caso di figli a carico con disabilità: per tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall’età, l’importo base dell’AUU sarà di 175 euro mensili a figlio. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Viene poi equiparata la maggiorazione dell’importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Inoltre, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione sono incrementati di 120 euro per l’anno 2022.

Fonte: Ministero per le Disabilità