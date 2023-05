Asl e Aziende Ospedaliere, prorogato al 30 giugno l’Avviso per migrare in cloud dati e sistemi

Prorogato al 30 giugno l’Avviso dedicato alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e alla Aziende Ospedaliere (AO) per la migrazione in cloud di dati e servizi applicativi, con una dotazione finanziaria che si arricchisce di ulteriori 100 milioni di euro di fondi PNRR, per un totale di 300 milioni di euro a disposizione delle strutture sanitarie.

In particolare le nuove risorse sono state suddivise in

50 milioni di euro per l’Investimento 1.1 “Infrastrutture digitali”;

50 milioni di euro per l’Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali”.

Le amministrazioni possono aderire all’Avviso candidandosi sulla piattaforma PA digitale 2026. Dopo la registrazione, gli enti potranno configurare la propria candidatura e richiedere un voucher dall’importo predefinito per: