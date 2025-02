Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche del regolamento (UE) 2024/886 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro

Pubblicata in Gazzetta la Circolare n. 2 del 3 febbraio 2025 del Ministero delle Finanze avente ad oggetto “Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche del regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro“.

Il 19 marzo 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 (di seguito «Regolamento»), relativo ai bonifici istantanei in euro, che e’ entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il regolamento, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230, nonché le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366, mira a migliorare l’autonomia strategica del settore europeo dei pagamenti, rendendo i pagamenti istantanei accessibili agli utenti alle stesse condizioni dei bonifici ordinari.

La Circolare è stata emanata per la necessità di fornire chiarimenti sulle modalità operative per l’applicazione alle amministrazioni pubbliche dei principi recati dal Regolamento.

Fonte: Gazzetta Ufficiale