Appalti pubblici, la Consulta boccia la Toscana: illegittimo il premio legato a un minimo salariale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 depositata il 30 aprile 2026, ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 30 del 2025. La disposizione prevedeva l’introduzione, nei bandi di gara regionali e degli enti strumentali, di un criterio premiale per le imprese che applicassero ai lavoratori un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi.

La norma era stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è stata ritenuta lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Pur richiamando il fatto che la tutela della concorrenza non può essere utilizzata come parametro assoluto per escludere ogni intervento regionale, la Corte ha ribadito che nel settore dei contratti pubblici è necessario garantire uniformità normativa per evitare dislivelli regolatori tra territori, potenzialmente idonei a creare barriere nel mercato.

Secondo i giudici, infatti, la disciplina degli appalti coinvolge diversi interessi pubblici, tra cui la tutela sociale e dei lavoratori, ma spetta al legislatore statale individuare il punto di equilibrio tra tali obiettivi e le esigenze di concorrenza.

In questo quadro, la Corte ha richiamato il sistema previsto dall’articolo 11 del codice dei contratti pubblici, basato sul rinvio alla contrattazione collettiva qualificata, ritenendolo il modello attualmente prescelto dal legislatore statale per bilanciare i diversi interessi.

Il criterio premiale introdotto dalla Regione Toscana, incidendo direttamente sull’esito delle gare e indirettamente sulle scelte di partecipazione degli operatori economici, è stato quindi giudicato idoneo a alterare tale equilibrio, risultando in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza.