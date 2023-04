App di valutazione per i siti di Comuni e scuole: pubblicata la versione 2.0

Effettuare una valutazione tramite l’app è semplice. Una volta scaricato il file adatto al proprio sistema operativo (MacOS, Windows o Linux) e lanciato il programma, è sufficiente inserire l’URL del sito su cui condurre l’analisi, selezionare se il sito è in un ambiente di produzione (visibile al pubblico) o locale (sito in fase di sviluppo) e selezionare la profondità della scansione. In base al tipo di scansione scelta l’app potrebbe impiegare circa 10 minuti per svolgere la verifica e aprirà un report automaticamente al termine dell’analisi.