Api.gov.it, il catalogo PDND si rinnova per rendere più semplice l’interoperabilità nella PA

È online il nuovo catalogo pubblico delle API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), rinnovato sia nella grafica sia nelle funzionalità. L’obiettivo è facilitare l’esplorazione delle API disponibili e diffondere la conoscenza dell’interoperabilità come leva della trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

Il progetto, realizzato da PagoPA S.p.A. insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale, ha tenuto conto dei feedback degli enti e delle ricerche UX. Il risultato è un’interfaccia più chiara e accessibile anche agli utenti non tecnici, che permette di capire quali dati sono disponibili, chi li eroga e come utilizzarli.

Tra le novità principali ci sono filtri di ricerca avanzati, una sezione dedicata a esempi concreti di interoperabilità già in uso nelle amministrazioni e una guida per comprendere l’intero ecosistema digitale della PDND.

La Piattaforma, realizzata per garantire lo scambio sicuro e standardizzato di dati tramite API, permette di applicare concretamente il principio del “once only”: cittadini e imprese forniscono le informazioni una sola volta, che poi vengono condivise tra enti per rendere i servizi digitali più semplici e integrati.

Con questo aggiornamento, api.gov.it si conferma uno strumento trasparente e aggiornato, a disposizione di enti, fornitori IT e cittadini per favorire collaborazione e innovazione nella PA.

Maggiori informazioni nella nota del Dipartimento per la Trasformazione Digitale