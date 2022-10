Alta formazione: accordo Sna-Dis in materia di sicurezza nazionale

È stato sottoscritto presso la Scuola nazionale dell’amministrazione il protocollo d’Intesa tra la Sna e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) per avviare attività di alta formazione in materia di intelligence e cultura della sicurezza nazionale.

A firmare l’accordo sono state, lunedì scorso, la presidente Sna, Paola Severino, e la direttrice generale del Dis, Elisabetta Belloni.

L’obiettivo della collaborazione è attivare percorsi formativi e di sensibilizzazione per i dirigenti e funzionari pubblici nelle materie di interesse strategico delle politiche di Governo, favorendo così una sinergia istituzionale nelle materie di comune interesse, inclusa la promozione di scambi formativi, eventi e progetti di cooperazione.

Nel protocollo si prevede in particolare la creazione di percorsi didattici intensivi e modulabili – anche di alta formazione – sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e di percorsi formativi sulle minacce alla sicurezza nazionale.

La collaborazione virtuosa tra Sna e Dis si inserisce tra le iniziative interistituzionali di formazione, come quella sperimentata con successo lo scorso luglio con la prima Summer School sulla sicurezza cibernetica promossa dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dalla Scuola nazionale dell’amministrazione e dal Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con il Dipartimento delle Informazioni e la sicurezza, il Dipartimento per la Trasformazione digitale, il ministero della Difesa e la Polizia postale.

A breve, sempre presso la Sna, sarà realizzato – in collaborazione con la Cyber&Security Academy di Leonardo – anche uno specifico corso sulla gestione del rischio cyber per i dirigenti della presidenza del Consiglio.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione